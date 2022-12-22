Юный белгородец стал финалистом всероссийского проекта «Главные детские песни 3.0»

Музей Победы подвел итоги конкурсного отбора вокальных коллективов и сольных исполнителей для участия в проекте «Главные детские песни 3.0». В число финалистов вошел солист, лауреат международных и всероссийских конкурсов детской песни, чемпион России по спортивным танцам, 14-летний Артём Турбин из Белгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Победители отбора будут приглашены на музыкальный фестиваль-конкурс «Главные детские песни» в Музее Победы в Москве, а также примут участие в профессиональной записи песен музыкального альбома «Главные детские песни 3.0» и съёмках детского анимированного музыкального сериала. Кроме того, финалисты получат путевки на летнюю тематическую смену в лагере «Орлёнок».

Напомним, что конкурс стартовал в сентябре 2022 года. В заочном отборе исполнителей детских песен приняли участие более полутысячи талантливых ребят из 63 регионов России и республики Беларусь. Все они участники вокальных коллективов и сольные исполнители в возрасте от 7 до 14 лет.