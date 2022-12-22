Хоккейный клуб «Белгород» взял реванш у нововоронежского «Протона»

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает десятое место с 15 очками. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 21 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся повторный матч между МХК «Белгород» и нововоронежским «Протоном». После поражения в первой встрече (2:3) хозяева льда рассчитывали на реванш, но вновь неудачно начали игру. На первый перерыв гости ушли, ведя 2:1. Правда, в дальнейшем уже белгородцы доминировали, забросив пять шайб за 33 минуты. По дублю оформили Егор Ерышкин и Роман Лагунов, по разу фарм-клуб воронежского «Бурана» огорчили Всеволод Сидорин и Владислав Филиппов. Итог - 6:4 в пользу «Белгорода».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» занимает десятое место с 15 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 45 баллами. Далее идут кирово-чепецкая «Олимпия» и саратовский «Кристалл» (по 35). Теперь 24 и 25 декабря белгородцы сыграют на своем льду с «ЭкоНивой-Бобров» (четвертое место, 34 очка). Начало обеих встреч в 13:00.