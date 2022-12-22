В Белгородской области продолжают подкармливать диких животных

Всего для питания диких животных в холодное время года в регионе подготовлены восемь подкормочных площадок. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Порцию кормов выложили на подкормочные площадки Ассоциации по охране природы и животного мира «Природный парк «Ключи» Прохоровского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Сотрудники охотничьего хозяйства осуществляют мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории 26 тысяч гектар. Всего для питания диких животных в холодное время года подготовлены восемь подкормочных площадок.

На зиму для лесных зверей охотхозяйство заготовило около 40 тонн свёклы, 80 тонн кукурузы, луговое сено. Порции кормов подвозятся на площадки по мере опустошения кормушек. Биотехнические мероприятия продлятся до наступления тёплого времени года, когда обитатели леса смогут кормиться самостоятельно.