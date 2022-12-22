В Белгородской области двое «Жигулей» вылетели в кювет

Основная причина обоих ДТП - превышение скорости. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, вчера, 21 декабря, около 8:15 на 81 км автодороги «Новый Оскол - Валуйки - Ровеньки» 47-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 219010», не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и съехала кювет, где впоследствии перевернулась . В результате ДТП 31-летняя пассажирка получила телесные повреждения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региогу.

Вчера же, около 15:25 на 8 км автодороги «Валуйки – Алексеевка - Красное» 21-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, слетел в кювет, где врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области в столкновении трех машин пострадали два человека.