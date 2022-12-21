22 декабря в Белгородской области ожидаются дожди и туман

Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 22 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Ночью без существенных осадков. На дорогах гололедица. Днем местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Местами туман. Ветер юго-западный, ночью 8-13 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем 0 до+5 градусов. В Белгороде ночью от 0 до -2 градусов, днем 0 до +2 градусов.

Жителям региона, дома которых оборудованы печным отоплением, следует обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности при его эксплуатации. Не допускайте перекала печи, топите печь два-три раза в день и не более чем по полтора часа.

Туман и гололед могут спровоцировать ухудшение дорожной обстановки. Водителям стоит быть предельно внимательными при движении, соблюдать дистанцию и скоростной режим. При планировании маршрутов учитывайте изменения погодных условий. Будьте аккуратны вблизи пешеходных переходов, не забывайте включать ближний свет фар, а также использовать противотуманные фары.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.