Волейбольный клуб «Белогорье» уверенно выиграл в Нижневартовске

Теперь 24 декабря белгородцы сыграют в Новом Уренгое в рамках «Финала четырех» Кубка России с казанским «Зенитом». Фото со страницы ВК "Белогорье" в VK.

Накануне, 20 декабря, в Нижневартовске в рамках регулярного чемпионата России в Суперлиге по волейболу среди мужских команд местная «Югра-Самотлор» принимала «Белогорье». После нервотрепки в Кемерово наши парни на одном дыхании расправились с «Югрой». Итоговый счет – 25:17, 25:21, 25:15 и суммарные 3:0. Павел Тетюхин стал лучшим бомбардиром матча - 15 очков. Георгий Заболотников и Руслан Галимов отличились по девять раз, Юрий Цепков принес команде восемь баллов.

- Состав на игру был нами определен изначально, - пояснил старший тренер «львов» Сергей Брусенцев. - Одна замена была плановая - выпустить Юрия Цепкова вместо Сергея Червякова. Думали чуть позже это сделать, но, посмотрев на ход игры и понимая, что у нас все складывается гладко, и Юра может войти хорошо, решил сделать это раньше. Как раз прошел переднюю линию, Рома дал ему две передачи - забил, уверенность почувствовал. И дальше все пошло хорошо. И он, и Руслан Галимов хорошо вернулись в состав

Мохамеда Аль Хачдади тренерский штаб не собирался задействовать в Нижневартовске.

- Хотели, чтобы весь матч отыграл Иван Подребинкин, но он получил травму. Насколько серьезное повреждение у Ивана, будет известно после обследования, - пояснил Сергей Брусенцев.

После этой победы «Белогорье» занимает седьмое место с 20 очками. Лидируют питерский «Зенит» (38 баллов), казанский «Зенит» (37) и московское «Динамо» (35). Теперь 24 декабря белгородцы сыграют в Новом Уренгое в рамках «Финала четырех» Кубка России с казанским «Зенитом». Что касается следующего матча в чемпионате, то его «львы» проведут 28 декабря в Нижнем Новгороде против АСК (12-е место, десять очков).