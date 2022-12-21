21 белгородец вылечился от коронавируса 20 декабря

Сейчас из 126 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 23 человека заболели, а выздоровел – 21.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 417 пациентов, выздоровели – 161 707, умерли – 2 323. Сейчас из 126 госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на три меньше.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 декабря в нашем регионе заболели 24 человека, а выздоровели – 16. А 18 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 15 к 22.