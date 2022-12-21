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НовостиОбщество21 декабря 2022 9:33

В сладких подарках белгородских дошколят и младших школьников ожидает виртуальный сюрприз

Ребят пригласят в сказочное приключение орленок и львенок
Алексей СЕРГУНИН

QR-код есть на открытках, вложенных в подарки для каждого маленького жителя региона от губернатора Вячеслава Гладкова. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для воспроизведения ролика достаточно воспользоваться камерой мобильного телефона.

Для операционной системы iOS нужно включить приложение «камера», навести телефон на QR-код и дождаться появления ссылки, перейти по ней, выбрав предложенный файл.

Для операционной системы Android нужно включить любое приложение, сканирующее QR-код, навести камеру телефона на QR-код и дождаться появления ссылки и перейти по ней, выбрав предложенный файл.

Мультфильм пропитан удивительным волшебством главного зимнего праздника.