Белгородец потратил с чужой банковской карты почти шесть тысяч рублей

Злоумышленник расплачивался картой бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по городу Белгороду обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что с его утерянной банковской карты начали пропадать деньги. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель.

По предварительным данным, на одной из улиц областного центра мужчина нашел банковскую карту. С ее помощью в течение дня он путем бесконтактной оплаты совершал покупки в различных магазинах, потратив в общей сложности около шести тысяч рублей. В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с банковского счета) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет.