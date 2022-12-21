Белгородские хоккеисты проиграли фарм-клубу воронежского «Бурана»

Белгородцы проснулись лишь при счете 0:3, когда на 37-й минуте отличился Владислав Филиппов. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 20 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Губкине состоялся матч между МХК «Белгород» и нововоронежским «Протоном». Встречались соседи по турнирной таблице, а потому цена победы возрастала в разы. Белгородцы проснулись лишь при счете 0:3, когда на 37-й минуте отличился Владислав Филиппов. В третьем периоде гостей огорчил Роман Лагунов (56-я). Увы, перевести игру в овертайм наши парни не смоги. Итог – 3:2 в пользу фарм-клуба воронежского «Бурана».

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками. Далее идут «Олимпия» и саратовский «Кристалл» (по 35). Теперь сегодня, 21 декабря, белгородцы проведут повторный матч в Губкине с «Протоном». Начало игры в 13:00.