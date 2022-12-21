Губернатор Белгородской области Гладков поделился мнением о распространении фейковой информации

Вячеслав Гладков уверен, что спокойствие людей всегда должно быть в приоритете. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В своем выступлении на площадке международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что жители приграничного региона в 2022 году столкнулись с новыми условиями для жизни в ходе СВО, поэтому у них есть особый запрос на оперативную и достоверную информацию.

- Белгородцы внимательно следят за информацией, анализируют как фейки, так и официальные данные от органов власти и государственных СМИ, - отметил Вячеслав Владимирович. - Люди вырабатывают собственную стабильную позицию. Безусловно, кто-то и впадает в панику, покидает территории из-за собственных страхов и переживаний, но и в таком случае мы предоставляем людям актуальную информацию, например, о безопасном размещении. Для меня самое главное - ответы на вопросы жителей, потому что спокойствие людей всегда должно быть в приоритете.