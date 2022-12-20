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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:32

Из Белгорода в Санкт-Петербург в новогодние праздники запустят дополнительные поезда

Поезд также будет останавливаться на станции Прохоровка
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Поезда будут курсировать с 24 декабря по 8 января.

Поезда будут курсировать с 24 декабря по 8 января.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В новогодние праздники 24, 28 декабря и 3, 8 января назначен дополнительный поезд 154В Белгород – Санкт-Петербург. Из областного центра состав отправляется в 8:15 утра, прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга на следующий день в 04:20. Общее время в пути составит 20 часов 5 минут. По территории Белгородской области также предусмотрена остановка на станции Прохоровка.

24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 6 января будет курсировать дополнительный поезд 298Э Белгород – Санкт-Петербург. Со станции Белгород состав отправляется в 21:30, прибывает на Московский вокзал Санкт-Петербурга на следующий день в 21:50. Общее время в пути – 24 часа 20 минут. Поезд также будет останавливаться на станции Прохоровка.