В Белгороде сотрудники Красного Креста помогли подростку пройти медицинское обследование

Наталья (в центре) с сотрудницами мобильного КК в Белгородской области.

Летом этого года Наталья вместе со своим семнадцатилетним сыном проживали в Изюме. Подросток перенес операцию на сердце по замене митрального клапана и нуждался в плановом медицинском осмотре. Но из-за оперативной обстановки получить квалифицированную помощь на месте оказалось непросто. Врачи посоветовали женщине отправиться в «Белгородскую областную клиническую больницу Святителя Иоасафа» и уже там пройти полноценное исследование.

Так семья оказалась в пункте временного размещения в Белгородской области. Наталья обратилась за помощью в мобильный пункт Российского Красного Креста, где сотрудники помогли в подготовке соответствующих документов.

- 17 августа моего сына положили в больницу, в которой он провел полтора месяца. Я очень переживала за него, была очень подавлена, но меня не оставили в одиночестве. Сотрудники мобильного пункта оказывали мне всевозможную поддержку, подбадривали меня. Девочки просто вытащили за «шкварки», морально поддержал», – рассказывает Наталья.

В результате молодой человек вовремя прошел необходимое обследование, с его здоровьем сейчас все в порядке. Семье была оказана материальная и гуманитарная поддержка. Кроме того, сотрудники мобильного пункта РКК помогли им найти родственников и созвониться с ними.

Женщина решила ответить на доброту сотрудников Российского Красного Креста и предложила свою помощь в мобильном пункте. Наталья как волонтер консультировала, поддерживала людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.