В Белгородской области 21 декабря будет туман и гололед

Ночью по области возможен снег с дождем. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Согласно прогнозам белгородских синоптиков, завтра, 21 декабря на территории региона ожидается облачная погода. Возможны небольшие, ночью местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный ночью 8-13, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем от 4 мороза до 1 градуса тепла.

В областном центре ночью от 2 до 4 градусов мороза, днем прогнозируется температура около ноля.

ГУ МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила пожарной безопасности в быту: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, соблюдайте правила пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.