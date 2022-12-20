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НовостиОбщество20 декабря 2022 13:12

В Белгороде продавец попал на штраф за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Согласно статье, он может заплатить 50 тысяч рублей
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Во время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду выявили факт продажи алкогольного напитка 16-летнему подростку.

В отношении продавца магазина составлен административный материал за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до 50 тысяч рублей.

Белгородские полицейские призывают руководителей и продавцов торговых точек не допускать фактов продажи алкогольной продукции подросткам, удостоверяться в совершеннолетии покупателей путем проверки паспорта.