В Белгороде продавец попал на штраф за продажу алкоголя несовершеннолетнему

Во время профилактического рейда инспекторы по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Белгороду выявили факт продажи алкогольного напитка 16-летнему подростку.

В отношении продавца магазина составлен административный материал за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. Санкции статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа до 50 тысяч рублей.

Белгородские полицейские призывают руководителей и продавцов торговых точек не допускать фактов продажи алкогольной продукции подросткам, удостоверяться в совершеннолетии покупателей путем проверки паспорта.