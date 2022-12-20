В результате обстрела Шебекинского округа повреждены складские помещения и два автомобиля

Электричество восстановлено, идет перезапуск котельных. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области сообщил уточненную информацию по последствиям обстрела Шебекинского городского округа 20 декабря. По словам губернатора, подача электроэнергии потребителям полностью восстановлена. Сейчас идет перезапуск котельных.

- По разрушениям. Осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля. Обход территории продолжается, - написал Вячеслав Гладков. В телеграм-канале.

Напомним, Шебекинский городской округ подвергся обстрелу со стороны Украины 20 декабря. В результате происшествия пострадал мужчина. Его с переломами костей предплечья доставили в больницу.