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НовостиПолитика20 декабря 2022 12:27

В результате обстрела Шебекинского округа повреждены складские помещения и два автомобиля

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил уточненную информацию о последствиях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Электричество восстановлено, идет перезапуск котельных.

Электричество восстановлено, идет перезапуск котельных.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава Белгородской области сообщил уточненную информацию по последствиям обстрела Шебекинского городского округа 20 декабря. По словам губернатора, подача электроэнергии потребителям полностью восстановлена. Сейчас идет перезапуск котельных.

- По разрушениям. Осколками снарядов повреждены складские и производственные помещения на территории промзоны и два автомобиля. Обход территории продолжается, - написал Вячеслав Гладков. В телеграм-канале.

Напомним, Шебекинский городской округ подвергся обстрелу со стороны Украины 20 декабря. В результате происшествия пострадал мужчина. Его с переломами костей предплечья доставили в больницу.