Народный прогноз: 54% россиян надеется, что 2023 год будет для них лучше, чем 2022-й

Большинство россиян намерены экономить деньги и копить их в 2023 году.

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного банком «Открытие» и Росгосстрахом. Выяснилось, что 69% хотят сберегать деньги в будущем году (больше всего желающих - на Урале, меньше всего - на Северном Кавказе). Не собираются брать в 2023 году никаких кредитов три четверти опрошенных.

Среди основных крупных покупок будущего года россияне называли траты на ремонт, приобретение автомобиля, крупной бытовой техники, покупку квартиры или гаража. Потратить крупную сумму на обучение намерены 7%, столько же хотят обзавестись загородным жильем.

23% считают, что станут в 2023 году богаче. Главные оптимисты в этом отношении живут в Сибири и на Урале, пессимисты – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе. Однако есть и 17%, которые полагают, что в новом году станут беднее - более всех по этому поводу переживают жители Дальнего Востока.

Себе и другим россияне желают в 2023 году, прежде всего, здоровья (73%), мира и согласия (42%), душевного спокойствия и равновесия (36%), больше денег (35%), хорошей работы (20%), счастья и семейной идиллии (по 19%), любви (18%) и путешествий (11%).