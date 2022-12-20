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НовостиПроисшествия20 декабря 2022 12:07

Белгородца будут судить за фиктивную постановку на учет иностранцев

Он может на три года лишиться свободы
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Во время проверки мест проживания иностранцев в Белгороде полиция выявила нарушения. По предварительным данным, 50-летний белгородец фиктивно поставил на учет в своем жилье семью из ближнего зарубежья. За это мужчина получил денежное вознаграждение. Нарушитель оформил уведомления о прибытии иностранцев, указав в нем адрес, где сам зарегистрирован и в настоящий момент проживает. Однако пускать в свой дом жильцов он и не собирался.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, в отношении белгородца возбуждено уголовное дело. Жителю областного центра грозит лишение свободы на срок до трех лет.