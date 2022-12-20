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НовостиСпорт20 декабря 2022 11:34

Чемпион профессиональной лиги Bellator встретился с белгородскими школьниками

«Диалог на равных» прошел в поселке Ракитное
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вадим Немков пообщался с белгородскими школьниками.

Вадим Немков пообщался с белгородскими школьниками.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В поселке Ракитное Белгородской области ученики районных школ встретились с бойцом смешанных единоборств и самбистом, чемпионом профессиональной лиги Bellator Вадимом Немковым. У школьников накопилось много вопросов к спортсмену. Вадим рассказал детям о том, как смог добиться таких высоких результатов.

- В первую очередь, нужна вера в себя, терпение и умение преодолевать трудности, – отметил боец.

Отметим, уроженец Белгородчины Вадим Немков является чемпионом и призером чемпионатов России и мира, чемпионом Европы и мира по боевому самбо, мастером спорта России международного класса. Он также действующий чемпион и победитель гран-при Bellator MMA в полутяжелом весе.