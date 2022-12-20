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НовостиОбщество20 декабря 2022 10:54

В Белгороде до конца года сдадут 20 домов на 80 квартир для детей-сирот

Две трети из них строители завершают монтаж натяжных потолков и поклейку обоев
Наталия ИЛЮШНИКОВА
До конца года на территории региона ключи от собственного жилья получат 314 участников программы.

До конца года на территории региона ключи от собственного жилья получат 314 участников программы.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Валентин Демидов проверил ход работы на объектах. Уже завершена внутренняя отделка, частично завезена мебель. В трети домов строители завершают монтаж натяжных потолков, поклейку обоев. Наружное освещение смонтировано. Ко всем домам подведены коммуникации. До конца года строители приведут территорию в порядок.

- Процесс получения согласований Белоблводоканала затянулся. Поэтому земляные работы пришлись на осень, и здесь пока не очень уютно. Но весной дополнительно в рамках взятых обязательств застройщик высадит газоны и кустарники у домов. Спортивная площадка уже готова и смонтирована, осталось обустроить пешеходные связи в этой зоне – эту работу выполнят до конца года. С повторной проверкой приеду на этой неделе, – рассказал врио мэра Белгорода Валентин Демидов.