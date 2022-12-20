В Белгороде до конца года сдадут 20 домов на 80 квартир для детей-сирот

До конца года на территории региона ключи от собственного жилья получат 314 участников программы. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Валентин Демидов проверил ход работы на объектах. Уже завершена внутренняя отделка, частично завезена мебель. В трети домов строители завершают монтаж натяжных потолков, поклейку обоев. Наружное освещение смонтировано. Ко всем домам подведены коммуникации. До конца года строители приведут территорию в порядок.

- Процесс получения согласований Белоблводоканала затянулся. Поэтому земляные работы пришлись на осень, и здесь пока не очень уютно. Но весной дополнительно в рамках взятых обязательств застройщик высадит газоны и кустарники у домов. Спортивная площадка уже готова и смонтирована, осталось обустроить пешеходные связи в этой зоне – эту работу выполнят до конца года. С повторной проверкой приеду на этой неделе, – рассказал врио мэра Белгорода Валентин Демидов.