Белгородец украл из магазина шоколадки и масло на 10 тысяч рублей

В отношении сладкоежки возбуждено уголовное дело.

С 12 по 18 декабря сотрудники региональной Росгвардии больше 170 раз выезжали на охраняемые объекты, с которых поступал сигнал «тревога».

Так, в областном центре сотрудники вневедомственной охраны задержали белгородца, подозреваемого в совершении кражи. Сработала тревожная кнопка в одном из гипермаркетов. Прибыв на место происшествия, правоохранители задержали 32-летнего, ранее судимого за аналогичное преступление местного жителя. Мужчина украл шоколадки и сливочное масло на общую сумму около 10 тысяч рублей. Задержанного передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.