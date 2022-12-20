В результате обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области есть пострадавший

В результате обстрела нарушено электроснабжение. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Украины. Есть как минимум один пострадавший. Его доставили в больницу.

- В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу, - написал глава региона.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Кроме того, есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено.