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НовостиПолитика20 декабря 2022 9:47

В результате обстрела Шебекинского городского округа Белгородской области есть пострадавший

Мужчина доставлен в районную больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В результате обстрела нарушено электроснабжение.

В результате обстрела нарушено электроснабжение.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале об обстреле Шебекинского городского округа со стороны Украины. Есть как минимум один пострадавший. Его доставили в больницу.

- В настоящий момент идет обстрел Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную областную больницу, - написал глава региона.

Губернатор также сообщил, что в результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Кроме того, есть попадание снарядов в складские помещения на территории промзоны. Оперативные и аварийные бригады выехали на место. Энергоснабжение в ближайшее время будет восстановлено.