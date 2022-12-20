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НовостиОбщество20 декабря 2022 8:16

ФАП в белгородском селе Нижняя Покровка отремонтировали впервые за 35 лет

400 местных жителей получат качественную медицинскую помощь
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Нижней Покровке Красногвардейского района закончился. Учреждение уже вводят в эксплуатацию. ФАП на протяжении 35 лет был без ремонта. Теперь у 400 жителей села появилась возможность своевременно обращаться к специалистам.

- Он не ремонтировался последние 35 лет, и я рад, что мы выполнили свои обязательства и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях, – отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что со строительством ФАПов в Белгородской области не все гладко. Были проблемы с медленным строительством, кражей материалов на стройплощадках, да и внешний вид учреждений не всегда устраивал губернатора.