ФАП в белгородском селе Нижняя Покровка отремонтировали впервые за 35 лет

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Нижней Покровке Красногвардейского района закончился. Учреждение уже вводят в эксплуатацию. ФАП на протяжении 35 лет был без ремонта. Теперь у 400 жителей села появилась возможность своевременно обращаться к специалистам.

- Он не ремонтировался последние 35 лет, и я рад, что мы выполнили свои обязательства и 400 человек жителей села могут получить медицинские услуги в современных комфортных условиях, – отметил глава региона Вячеслав Гладков.

Отметим, что со строительством ФАПов в Белгородской области не все гладко. Были проблемы с медленным строительством, кражей материалов на стройплощадках, да и внешний вид учреждений не всегда устраивал губернатора.