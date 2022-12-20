Вячеслав Гладков навестил мальчика, у которого в руках сдетонировал неизвестный аппарат

Губернатор пожелал мальчику скорейшего выздоровления. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Губернатор Вячеслав Гладков навестил мальчика Платона и поздравил его с наступающими праздниками. Два месяца назад девятилетний ребенок нашел на улице устройство, похожее на дрон, используемый ВСУ для атак на объекты гражданской инфраструктуры. Предмет сдетонировал у мальчика в руках. Его с тяжелыми травмами доставили в областную больницу. А потом вместе с мамой отправили в Москву на лечение.

Мальчик сейчас уже дома, но его ждет долгая реабилитация. Как только позволят врачи, его отправят в санаторий. Семья получила положенные при ранении выплаты.

- У мальчишки очень сильный характер, уверен, он со всем справится, тем более, когда рядом такая поддержка родных и близких. Проведать сына в краткосрочный отпуск приехал папа, он сейчас служит в рамках частичной мобилизации. Сам Платон уже соскучился по одноклассникам. Поэтому постепенно, уже после новогодних праздников, нужно будет приступать к обучению, чтобы наверстать программу третьего класса. Поможем с этим, такое поручение я дал главе района Владимиру Перцеву, - написал Вячеслав Гладков в соцсети.