В Белгородской области стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка желаний»

Губернатор лично вручит подарки детям. Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Мечты юных белгородцев собирали заранее через Министерство соцзащиты. В списке дети многодетных семей и семей военнослужащих, семьи с детьми-инвалидами и дети-сироты.

В акции приняли участие все члены областного правительства. Вячеслав Гладков выбрал 4 открытки.

- Много пожеланий предстоит осуществить: от набора для мыловарения до коньков, от боксерских перчаток до электросамоката. Уже уточнил, что две семьи многодетные из Губкинского и Грайворонского округа. Обязательно постараюсь исполнить все пожелания до Нового года и, если позволит график, вручу подарки сам, - отметил глава региона.

Также в акции поучаствовал губернатор Костромской области Сергей Ситников, который с рабочим визитом находился в Белгородской области. Гладков пообещал передать маленькой Александре подарок и привет из Костромы.