В Белгородской области губернаторскую елку посетят больше 3 тысяч детей

С 20 по 30 декабря 2022 года состоятся новогодние утренники и праздники, в которых примут участие свыше 193 тысяч детей и молодежи. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Министр образования региона Андрей Милехин доложил губернатору, как будет организован досуг детей и подростков на новогодних каникулах. Праздничные мероприятия состоятся во всех муниципалитетах области. В них примут участие порядка 1228 учреждений системы образования, культуры и спорта, подключаются также и комиссии по делам несовершеннолетних. А с учетом оперативной обстановки, они будут проходить как очно, так и дистанционно. При дистанционной форме проведения праздника подарки вручаются детям в тот же день.

В канун Рождественских праздников 280 детей из белгородского приграничья поедут на экскурсию в Москву. Еще более 3100 детей в возрасте от 7 до 14 лет за особые достижения в учебе, спорте и общественной деятельности, а также дети-сироты и дети-инвалиды, дети участников СВО, мобилизованных жителей области, дети, которые временно находятся в ПВР, смогут принять участие в Новогодней елке губернатора Белгородской области. Торжества состоятся 26, 27 и 29 декабря 2022 года в белгородской филармонии.

В 19 муниципалитетах пройдут новогодние торжества на площадках культурных учреждений для более 9 тысяч учащихся, за исключением Чернянского района, Старооскольского, Губкинского и Новооскольского округов. В 16 муниципалитетах области детские праздники запланированы в очном формате на базе образовательных организаций СПО, детских садов и школ. В Валуйском, Шебекинском и Старооскольском горокругах мероприятия пройдут дистанционно.

Андрей Милехин также подчеркнул, что с 20 по 30 декабря 2022 года состоятся новогодние утренники и праздники, в которых примут участие свыше 193 тысяч детей и молодежи.