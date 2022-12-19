20 декабря в Белгородской области ожидается 13 градусов мороза

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 20 декабря на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от 8 до 13 градусов мороза, днем от -1 до -6 градусов. В Белгороде ночью от 8 до 10 градусов ниже ноля, днем от -1 до -3 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует жителям региона соблюдать правила эксплуатации электрических приборов и отопительных печей. Используя обогреватели, помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту происходят из-за перегрузки электросетей при эксплуатации обогревательных приборов. Поэтому, выходя из дома, не забывайте о необходимости отключения электроприборов из сети.

Учитывайте температурный режим и одевайтесь по погоде, собираясь выходить на улицу. В морозную погоду специалисты рекомендуют жителям региона носить свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, быть предельно осторожными и внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах, соблюдайте дистанцию. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Единой службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8(4722) 39-99-99.