Белгородские энергетики полностью восстановили электроснабжение потребителей в Шебекинском горокруге

Напомним, Шебекинский городской округ был обстрелян со стороны Украины 19 декабря. В результат произошедшего без остались порядка 14 тысяч человек. Из-за внешнего воздействия произошло технологическое нарушение на энергообъекте.

Аварийные бригады энергетиков незамедлительно приступили к переподключению на резервные источники питания. В течение 48 минут специалисты компании «Россети Центр» оперативно обеспечили электроэнергией социально значимые объекты и большую часть потребителей по резервным схемам. В настоящее время энергоснабжение восстановлено в полном объеме.