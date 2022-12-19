Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье19 декабря 2022 15:48

22 белгородца заболели ковидом 18 декабря

Тем временем 15 пациентов вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 123 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 123 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 22 человека заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 370 пациентов, выздоровели – 161 670, умерли – 2 323. Сейчас из 123 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 17 декабря в нашем регионе заболели 20 человек, а выздоровели – девять. А 16 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло восемь к 21.