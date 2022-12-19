22 белгородца заболели ковидом 18 декабря

Сейчас из 123 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 22 человека заболели, а выздоровели – 15.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 370 пациентов, выздоровели – 161 670, умерли – 2 323. Сейчас из 123 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 17 декабря в нашем регионе заболели 20 человек, а выздоровели – девять. А 16 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло восемь к 21.