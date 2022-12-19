25 шайб пропустил МХК «Белгород» в Кирово-Чепецке

Белгородцы впервые в сезоне пропустили девять шайб. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке состоялся четвертый матч между местной «Олимпией» и МХК «Белгород». Увы, прервать серию неудач наши парни не смогли. Более того, установили антирекорд сезона, впервые пропустив девять шайб.

Начало получилось крайне неожиданным – уже к исходу 12-й минуты белгородцы дважды выправляли ситуацию. По разу хозяев льда огорчили Глеб Раткин (6-я, 1:1) и Федор Ефимов (12-я, 2:2). Впрочем, на первый перерыв «Олимпия» ушла, ведя в счете – 3:2. На 22-й минуте Артем Перегоедов сделал счет 3:4, и на этом атакующий потенциал белгородцев сошел на нет. Итоговый счет 9:3 в пользу клуба из Кирово-Чепецка, а по сумме четырех матчей – 25:8.

Кстати, подопечные Андрея Романова впервые в этом розыгрыше пропустили девять шайб. Они дважды пропускали по восемь – от пензенского «Дизелиста» (7:8, 21 сентября) и «Олимпии» (3:8, 13 декабря).

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 45 очками. Далее идут «Олимпия» и саратовский «Кристалл» (по 35). Теперь 20 и 21 декабря белгородцы проведут два матча в Губкине с нововоронежским «Протоном». Начало встреч в 13:00.