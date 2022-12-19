Белгородец похитил из цветочного магазина пять роз

Вечером в пятницу,16 декабря, в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Старому Осколу обратилась продавец цветочного магазина. 61-летняя женщина сообщила, что неизвестный ворвался в магазин, схватил букет красных роз и скрылся с ним в неизвестном направлении. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона. В микрорайоне Олимпийский подозреваемый был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Им оказался 22-летний ранее судимый местный житель.

По предварительным данным, после работы староосколец выпил спиртного. Предполагая, что его подруга устроит по этому поводу скандал, он решил «задобрить» ее и подарить букет. Не имея денег, злоумышленник ворвался в торговый павильон в микрорайоне Солнечный, схватил пять красных роз стоимостью более 700 рублей и скрылся с ними, игнорируя при этом требования продавца вернуть цветы. По дороге, пытаясь уйти от преследования, подозреваемый уронил букет. В соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж) злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.