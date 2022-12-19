При обстреле Шебекинского городского округа было нарушено электроснабжение

Под обстрел ВСУ 19 декабря попал Шебекинский городской округ, в результате было нарушено электроснабжение. Без света остались порядка 14 тысяч человек. Аварийные бригады энергетиков незамедлительно приступили к переподключению на резервные источники питания.

Как сообщили в пресс-службе Белгородэнерго, в результате внешнего воздействия произошло технологическое нарушение на энергообъекте в Шебекинском городском округе Белгородской области. В течение 48 минут энергетики компании «Россети Центр» оперативно обеспечили электроэнергией социально значимые объекты и большую часть потребителей по резервным схемам. В полном объеме электроснабжение восстановлено к 14.00 мск.