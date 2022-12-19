В Белгородской области 17 водителей выехали на «встречку»

От управления за минувшие выходные отстранены 39 водителей, допустивших управление в нетрезвом состоянии либо отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, а также семь ранее лишенных права управления. Кроме того, в отношении четырех водителей возбуждено уголовное делопроизводство за повторное управление в состоянии опьянения. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 146 административных материалов, в отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 239 материалов.

Во время массовых отработок водителей на предмет соблюдения правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечен 31 водитель. Было выявлено 17 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и 49 водителей, нарушивших светопропускную способность автостекол.