В Белгородской области в столкновении грузовика с «Опелем» пострадали два человека

Водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили телесные повреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительным данным, вчера, 18 декабря, около 19:50 на 26 км автодороги «Магистраль 1-1» 49-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «65899-41Е» в составе автопоезда при повороте налево не предоставил преимущество двигавшемуся по равнозначной дороге со встречного направления прямо «Опелю Вектра» под управлением 43-летнего водителя. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Чтобы избежать столкновения, «Опель» съехал с дороги в кювет. В результате ДТП водитель легковушки и его 23-летний пассажир получили телесные повреждения.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 18 декабря в ДТП под Белгородом погибли два человека.