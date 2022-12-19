Белгородский аэропорт будет закрыт до 27 декабря

Белгородский аэропорт закрыт с 24 февраля, с самого начала специальной военной операции. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 27 декабря 3:45 по московскому времени. Об этом сегодня, 19 декабря, проинформировали в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов, Симферополь и Элиста.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.

Напомним, что белгородский аэропорт закрыт с 24 февраля, с самого начала специальной военной операции.