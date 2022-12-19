17-летний белгородец похитил у доверчивых пенсионеров свыше 1,2 миллиона рублей

После оперативно-розыскных мероприятий белгородские оперативники установили личность подозреваемого в трех эпизодах мошенничества. Им оказалась 17-летний местный житель. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, незаконный заработок подросток нашел в одном из мессенджеров. Обзвоном пенсионеров занимались его подельники. Под видом родственников они сообщали, что якобы стали виновниками ДТП. Если жертва верила, в разговор включался злоумышленник, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов. Он предлагал пенсионерам передать деньги для урегулирования ситуации с пострадавшими и решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. Задачей студента было забирать деньги у доверчивых пенсионеров и перечислять их на указанный мошенниками счет. С каждой сделки он оставлял себе небольшой процент. В общей сложности на территории Белгорода ему удалось похитить порядка 1 миллиона 285 тысяч рублей.

По данным фактам в УМВД России по Белгороду были возбуждены уголовные дела по ч.2 и ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкции предусматривают до шести лет лишения свободы. В настоящее время материалы переданы в региональный Следственный комитет.

С начала месяца сотрудникам полиции удалось задержать четверых так называемых «курьеров». Сотрудники полиции призывают белгородцев напомнить пожилым родственникам о том, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. В случае если мошенникам все же удалось дозвониться, необходимо прервать разговор и самостоятельно связаться с человеком, которому якобы нужна помощь, или с кем-то из его окружения.

Не следует передавать деньги незнакомым людям или перечислять их на незнакомые счета, кем бы ни представился позвонивший. Полицейские также призывают белгородцев не соглашаться на сомнительные предложения легкого заработка. Карьера «курьеров» заканчивается, как правило, на скамье подсудимых.