В Белгороде завершается капитальный ремонт школы № 33

Уложена плитка и асфальтовое покрытие, установлено спортивное и игровое оборудование. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Отремонтировали сразу два корпуса - здание средней и начальной школы площадью более 4 тысяч квадратных метров. Выполнен значительный объём работ: обновлены фасад и кровля, заменены инженерные сети, завершается отделка внутренних помещений, в здании начальной школы уже устанавливают мебель. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Светлые и яркие классы теперь соответствуют всем современным требованиям и скоро примут учеников. Прилегающая территория школы также благоустроена. Уложена плитка и асфальтовое покрытие, установлено спортивное и игровое оборудование.

Объект образования будет сдан в эксплуатацию в этом году, ремонтные работы на финишной прямой. Напомним, что в 2022 году по поручению губернатора области Вячеслава Гладкова в Белгороде начался ремонт 12 школ и десяти детских садов.