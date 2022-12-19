В результате обстрела Красной Яруги в Белгородской области пострадали два человека

Девушке и мужчине медики оказали помощь на месте.
Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
По уточненной информации, при обстреле Красной Яруги 18 декабря пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
- Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался, - написал Гладков в телеграм-канале.
Глава Белгородской области также сообщил о повреждении остекления в 3 четырехэтажных многоквартирных домах. Пожар хозпостроек на текущий момент уже ликвидирован.
Работы по восстановлению и ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток. Подомовой обход территории продолжается.