В ДТП под Белгородом погибли два человека

Двое мужчин погибли в ДТП в Белгородской области. Фото: "КП" Архив

О смертельном дорожно-транспортном происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Двое мужчин погибли в аварии на трассе Белгород-Губкин под Сергиевкой. По предварительным данным, около 17 часов 25 минут водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 2113», выехал на встречку и столкнулся с «Рено Меган», за рулем которого находился водителя 1993 года рождения. За иномаркой двигался автомобиль «Дэу Нексия», водитель которой въехал в «Рено».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, в результате ДТП водитель «ВАЗа» от полученных травм погиб на месте происшествия, водитель «Рено» с травмами был доставлен в лечебное учреждение, где позже скончался. Водитель «Дэу Нексия» 2003 года рождения и его пассажир не пострадали.

- Дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.