Ежемесячно более 4,5 тысяч белгородских семей получают выплату из материнского капитала

В Белгородской области выплаты полагаются владельцам сертификата на маткапитал, если доход в семье ниже двух прожиточных минимумов на человека – 25 490 рублей. Ежемесячная выплата составляет – 11 341 рублей. На сегодняшний день такую меру поддержки от государства в регионе получают 4 629 семей.

Чтобы получать выплату, семье необходимо подать заявление в Пенсионный фонд по Белгородской области. Как сообщается на сайте правительства области, размер выплаты зависит от региона проживания семьи. Сумма равна прожиточному минимуму для детей, который установлен в том или ином субъекте РФ. По мере достижения вторым ребенком года или двух лет владельцу сертификата нужно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить право на выплату.

Выплата производится до тех пор, пока второму ребенку не исполнится три года.

С 2023 года белгородцы смогут получить ежемесячную выплату из материнского капитала уже с появлением первого малыша. Одновременно с этой мерой поддержки семьи смогут получать единое пособие, которое также начнет выплачиваться с 2023 года.