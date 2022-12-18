Во всех Белгородской области муниципалитетах пройдут новогодние ярмарки

Сельскохозяйственные ярмарки будут работать три дня. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Вячеслав Гладков во время утреннего обращения на своей странице в соцсетях рассказал о том, что скоро в муниципальных образованиях Белгородской области откроются новогодние ярмарки. Ярмарки будут длиться три дня, а их расписание опубликуют главы районов и городских округов.

- 24, 25 декабря и 5 января проведем сельскохозяйственные новогодние и рождественские ярмарки в муниципальных образованиях. Постараемся, чтобы вкусные, полезные и недорогие продукты позволили вам украсить праздничные столы. Список ярмарок и их адреса будут размещены в постах глав муниципальных образований, - сказал Вячеслав Гладков.