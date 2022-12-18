Дед Мороз на новогоднюю елку в Белгород добрался на БТР

К Белгороду Дед Мороз подъехал на БТР. Фото: скриншот видео

Из Великого Устюга в Белгород путь Деда Мороза оказался непростым, его сани сломались. Новогоднему волшебнику пришлось пешком пробираться через лес, где он встретил российских военнослужащих. Дедушка поздравил их с наступающим Новым годом и угостил мандаринами. В знак благодарности бойцы помогли добраться ему в областной центр на БТР.

По пути Дед Мороз заглянул в пункт временного размещения, где поздравил беженцев с наступающими праздниками. Детишки не остались без подарков.

Без волшебных саней к звезде на елке пришлось добираться на подъемнике. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На въезде в Белгород волшебник встретился с коллегами – Дедами Морозами и Снегурочками со всех муниципалитетов области. Он отдал им волшебные шары для зажжения елок в своих районах. Уже по областному центру Дед Мороз передвигался на красных «Жигулях». На них он и приехал на Соборную площадь и зажег огни на главной елке.