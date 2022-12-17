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НовостиОбщество17 декабря 2022 13:16

На пост мэра Белгорода претендуют четыре кандидата

Кто станет новым градоначальником, будет известно 17 января
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородский горсовет объявил имена претендентов на кресло мэра областного центра. Последним заявление подал 16 декабря директор ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко. Помимо него комиссия зарегистрировала директора ООО «Сити-Бел» Владимира Бывшева, пенсонера Анатолия Лебединца и исполняющего обязанности мэра Валентина Демидова.

Прием документов завершился в пятницу 16 декабря. Конкурс состоится 26 декабря. Комиссия определит не менее двух претендентов, которые смогут представить программы социально-экономического развития Белгорода на сессии горсовета.

Имя нового мэра Белгорода объявят на внеочередной сессии городского совета 17 января 2023 года.