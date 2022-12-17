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НовостиЗдоровье17 декабря 2022 9:37

21 белгородец заболел коронавирусом 16 декабря

Тем временем за минувшие сутки восемь человек вылечились от коронавируса
Алексей СЕРГУНИН
Сейчас из 118 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Сейчас из 118 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – восемь.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 328 пациентов, выздоровели – 161 646, умерли – 2 323. Сейчас из 118 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 15 декабря в нашем регионе заболели 22 человека, а выздоровели – 17. А 14 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 21.