21 белгородец заболел коронавирусом 16 декабря

Сейчас из 118 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 21 человек заболел, а выздоровели – восемь.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 164 328 пациентов, выздоровели – 161 646, умерли – 2 323. Сейчас из 118 госпитализированных три человека находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 15 декабря в нашем регионе заболели 22 человека, а выздоровели – 17. А 14 декабря соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 19 к 21.