Белгородские хоккеисты потерпели третье поражение от «Олимпии»

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

Накануне, 16 декабря, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Кирово-Чепецке состоялся третий матч между местной «Олимпией» и МХК «Белгород». Вслед за поражениями 3:8 и 1:4 наши парни вновь не смогли бросить вызов одному из лидеров восточной конференции. На четыре шайбы хозяев белгородцы ответили точным броском Артема Чекаева (32-я, 1:2). Итоговый результат – 4:1 в пользу кирово-чепецкого клуба.

После вчерашнего игрового дня МХК «Белгород» продолжает занимать десятое место с 13 очками. Лидирует на «Востоке» «Тамбов» с 41 очком. Далее идут саратовский «Кристалл» (35) и «Олимпия» (33). Теперь сегодня, 17 декабря, белгородцы проведут четвертый матч в Кирово-Чепецке. Начало встречи в 14:00.