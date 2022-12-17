В Белгородской области с рабочим визитом побывал Сергей Кириенко

Также в рамках визита прошло совещание, на котором обсудили вопросы оказания финансовой помощи региону в 2023 году. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о том, что с рабочим визитом в Белгородской области побывал первый зам руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. В составе делегации были также помощник Президента РФ Максим Орешкин, первый заместитель Министра финансов РФ Леонид Горнин, а также первый заместитель Минстроя РФ Александр Ломакин.

Вместе с Вячеславом Гладковым гости посетили населенные пункты, которые постоянно подвергаются обстрелам ВСУ. В Шебекино посмотрели на разрушенные торговые центры. Глава региона рассказал о погибших во время обстрелов людях, о разрушении коммерческой недвижимости.

- Заехали к нашим парням, которые приняли решение стать добровольцами в отряды самообороны или теробороны. Посмотрели, как идет боевое слаживание, как с ними работают профессиональные инструкторы. Боевая подготовка, отработка наступлений в обороне, работа с квадрокоптерами, оказание первой помощи и много-много других направлений, - рассказал Гладков.

Также в рамках визита прошло совещание, на котором обсудили вопросы оказания финансовой помощи региону в 2023 году; необходимости федеральной помощи на строительство домов, которые были разрушены. Особенно в тех населенных пунктах, в которых объявлено ЧС. Кроме того, обговорили помощь в восстановлении дорог и социальных объектов; строительство больницы СМП; а также летний отдых для детей из приграничья.