Сегодня, 17 декабря, зажжется иллюминация на главной елке в Белгороде

В 16:00 начнется праздничный концерт, а огни зимней красавицы включат в 18:00 Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Уже сегодня на Соборной площади Дед Мороз зажжет огни на главной елке Белгорода и даст старт новогодним мероприятиям. В 16:00 начнется праздничный концерт, а иллюминацию зимней красавицы включат в 18:00. Подсветка включится не только на елке, но и на всех зданиях, арт-объектах и украшениях по всему Белгороду и во всех районах Белгородской области.

В мэрии областного центра опубликовали афишу развлечений на праздничные дни. Интересные мероприятия запланированы в областной столице на 18, 19, 24, 25 и 31 декабря. В этот раз новогодняя ночь будет отличаться от предыдущих – не будет праздничного салюта, чтобы не пугать жителей громкими звуками. Развлечения организуют и на новогодних каникулах в начале 2023 года — с 1 по 8 и 14 января.

Белгородцев и гостей города ждут ярмарки и кулинарные фестивали, интермедии у елки, зарядка с чемпионом, катание на коньках и многое другое. Подробности в афише.