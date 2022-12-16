Белгородские кикбоксеры завоевали три награды на турнире в Анапе

Слева направо: Анна Боршош, Мария Рыжова, Арина Кирик, Алексей Потеряхин. Фото из архива Алексея ПОТЕРЯХИНА.

Сегодня, 16 декабря, в Анапе финишировали всероссийские соревнования и Кубок страны по кикбоксингу. На черноморском побережье собрались 617 кикбоксеров из 46 регионов. Спортсмены белгородского ДЮСШ № 4 завоевали два серебра и одну бронзу. Важная деталь – все трое наших участников возвращаются домой с наградами.

В разделе фулл-контакт в возрастной категории 2008-09 г.р. в весовой категории до 48 кг второй стала завоевала Мария Рыжова, в весе до 56 кг бронзовую медаль завоевала Анна Боршош. В разделе К1 в возрастной категории 2006-07 г.р. (до 48 кг) второе место заняла Арина Кирик. Тренируются девушки под руководством Алексея Потеряхина.