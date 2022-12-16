Белгородскому пенсионеру-живодеру грозит до трех лет тюрьмы

13 декабря старооскольские паблики разместили видео, на котором мужчина привязал собаку к бамперу автомобиля и тащил животное по проезжей части. Очевидцы происшествия утверждают, что пес лежал на боку и был в крови.

Сотрудники старооскольской полиции незамедлительно начали проверку. Установлено, что автомобилистом является 72-летний житель Старого Оскола. Мужчина рассказал, что дворняга родилась около трех лет назад и воспитывалась у него дома. 11 декабря сосед пожаловался, что пес загрыз его котенка и стал предъявлять претензии пенсионеру. Разозлившись, хозяин собаки решил отвезти ее подальше от дома. Для этого он привязал питомца к бамперу и стал тащить его к микрорайону Северный, где хотел отпустить. Помешали старооскольцу неравнодушные участники дорожного движения, которые пресекли действия мужчины. Одна из пользователей социальных сетей позже приютила собаку по кличке Миша у себя дома.

В соответствии со ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными) злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы.