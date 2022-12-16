17 декабря несколько улиц Белгорода перекроют из-за Новогоднего шествия

Движение будет ограничено с 8:00 до окончания мероприятия. Фото из телеграм-канала Правительства Белгородской области.

С 8:00 17 декабря и до окончания мероприятия будет ограничено движение:

по проезду к зданию Правительства Белгородской области от улицы Попова до Театрального проезда;

по Театральному проезду от проспекта Славы до улицы Победы;

по Свято-Троицкому бульвару (чётная сторона) от проспекта Богдана Хмельницкого до Театрального проезда;

по Свято-Троицкому бульвару (нечётная сторона) от Театрального проезда до проезда между строениями 1 и 5 по Свято-Троицкому бульвару;

по Гражданскому проспекту от улицы Николая Чумичова до улицы Попова.

Для объезда подготовят маршруты - по проспекту Славы, улице Преображенской, проспекту Богдана Хмельницкого, улице Белгородского полка и проспекту Ватутина.